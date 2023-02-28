Глава администрации Пустошки рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района

22:45, 27 февраля 2023, ПАИ

Решение участвовать в выборах главы района, а также мотивы такого решения озвучил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Тут мотивация простая — это жизнь наших граждан, нашего населения, моих земляков. Я просто чувствую, что я могу помочь и хочу помогать им. Только такая мотивация», — сказал Юрий Кравцов.

Врио главы Пустошкинского района Вера Шилова высоко оценила работу Юрия Кравцова, отметив, что он «человек с активной жизненной позицией и у него должно всё получиться». Также Вера Шилова подчеркнула, что в случае победы Юрия Кравцова на выборах главы района она готова стать членом его команды, если ей поступит такое предложение.

«Вера Михайловна — специалист широкого профиля, она знает всё», — сказал Юрий Кравцов, отметив, что будет рад совместной работе, если возглавит район.

Также на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации Юрий Кравцов озвучил планы создания туристического кластера в Пустошкинском районе.