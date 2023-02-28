Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Глава администрации Пустошки рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района

Решение участвовать в выборах главы района, а также мотивы такого решения озвучил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«Тут мотивация простая — это жизнь наших граждан, нашего населения, моих земляков. Я просто чувствую, что я могу помочь и хочу помогать им. Только такая мотивация», — сказал Юрий Кравцов.

Врио главы Пустошкинского района Вера Шилова высоко оценила работу Юрия Кравцова, отметив, что он «человек с активной жизненной позицией и у него должно всё получиться». Также Вера Шилова подчеркнула, что в случае победы Юрия Кравцова на выборах главы района она готова стать членом его команды, если ей поступит такое предложение.

«Вера Михайловна — специалист широкого профиля, она знает всё», — сказал Юрий Кравцов, отметив, что будет рад совместной работе, если возглавит район.

Также на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации Юрий Кравцов озвучил планы создания туристического кластера в Пустошкинском районе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













28 февраля 2023

В Госдуме прорабатывают закон о размере суточных для командировочных
27 февраля 2023

В Пскове проходит выставка стендовых моделистов «ВЫZOV»
27 февраля 2023

Пустошкинские коммунальщики продолжают устранять последствия сильного снегопада
27 февраля 2023

ФОТОФАКТ Полярное сияние зафиксировали любители астрономии под Псковом
27 февраля 2023

Глава администрации Пустошки рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района
27 февраля 2023

В Псково-Печерском монастыре проходит Великое повечерие с чтением Великого покаянного канона
27 февраля 2023

Вера Шилова назвала проблемные сферы в Пустошкинском районе
27 февраля 2023

Александр Козловский встретился в Великих Луках с людьми, поддерживающими бойцов СВО

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...