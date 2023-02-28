Крытую сцену установят в городском парке Пустошки

23:06, 27 февраля 2023, ПАИ

Большую крытую сцену установят в городском парке Пустошки в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом сообщил глава городского поселения «Пустошка» Юрий Кравцов на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Напомним, что в 2022 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в парке были заасфальтированы дорожки, организована парковка, возобновлено электричество, а также установлены дополнительные скамейки.

«В прошлом году городское поселение участвовало в проекте. Он был по дополнительному благоустройству парка, так как большая часть парка осталась неухоженной», — отметил Юрий Кравцов.

В рамках разработанной проектной документации, помимо сцены, будет проложена ещё одна пешеходная дорожка, появится проезд, а также будет проведена реконструкция зелёных насаждений. Юрий Кравцов подчеркнул, что работа начнётся в этом году, как только позволит погода.

Врио главы Пустошкинского района Вера Шилова в свою очередь отметила участие муниципалитета в федеральном проекте «Чистая вода», напомнив, что в рамках этого проекта строят коллектор.

«Проект длительный, недешёвый и с определёнными сложностями. Но работы начаты», — сказала Вера Шилова.