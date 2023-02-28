Псковичи смогут поддержать фигуриста Романа Костомарова

22:28, 27 февраля 2023, ПАИ

Ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» пройдёт в поддержку Романа Костомарова. Средства от продажи билетов пойдут в том числе на его реабилитацию.

«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы, как обычно, планировали сильно заранее — ещё в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжёлые коррективы. Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошёл в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома — часть нашей ледовой семьи. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально», — сказал тренер Илья Авербух.

В этом году шоу увидят зрители более чем в двадцати городах России, в том числе в Санкт-Петербурге, Сочи, Ярославле, Красноярске, Уфе, Туле и других. В Пскове «Ледниковый период» покажут 2 апреля.

Ранее ПАИ писало, что фигуристу Роману Костомарову, госпитализированному из-за пневмонии, ампутировали обе стопы.