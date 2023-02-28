Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе

12:28, 28 февраля 2023, ПАИ

Неустойчивая погода ожидается в Псковской области на этой неделе. Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

«Мы ожидаем дни без осадков, но они будут чередоваться днями, когда будет идти снег, мокрый снег, снег с дождем. Ночные температуры у нас стабильно отрицательные, они будут колебаться в интервалах от 0 до -5 градусов, от -7 до -12 в отдельные ночи. Дневные температуры близки к нулю или слабоположительные», - сказала она.

Тала Нещадимова отметила, что такая погода сохранится до 5 марта. «После 5 марта установится преимущественно сухая погода. Днем температуры будут положительными или близкими к нулю», - добавила метеоролог.

Ранее сообщалось, что в марте псковичей ожидают морозные ночи. Месячная сумма осадков составит от 31 до 46 мм, в пределах 100-140% от нормы.