Потенциально запасной для Пулково аэропорт в Пскове работает в штатном режиме

11:51, 28 февраля 2023, ПАИ

Международный аэропорт Пскова имени княгини Ольги работает в штатном режиме, к вылету готовится самолет на Москву, сообщил ПАИ директор аэропорта Артем Тарасов.



Аэропорт Пулково тем временем по-прежнему закрыт для полетов, как и небо в радиусе 200 км. Причина - появление неизвестного летающего объекта. Власти Петербурга сообщили, что в Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов.

Сейчас в воздухе работают два истребителя — Су-35 и МиГ-31, пишет телеграм-канал «112». По данным ТГ-канала, неопознанный объект похож на большой беспилотник.