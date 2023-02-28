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Спорт

Более 200 тренеров в Псковской области получат статус педагогов

23 учреждения физкультурно-спортивной направленности, в том числе 10 учреждений спортивной подготовки, работают в Псковской области. Об этом рассказала и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова на парламентском часе областного Собрания 28 февраля, передает корреспондент ПАИ.

Общее число спортивных сооружений в Псковской области за 2022 год составляет 1503 единиц. «В спортивных школах и клубах области работают 536 штатных тренеров и тренеров-преподавателей, из них 383 с высшим образованием и 44 со средним», - сказала Елена Чернышова.

По её словам, активную деятельность по подготовке новых кадров в сфере физической культуры и спорта на территории Псковской области ведет Великолукская государственная академия физической культуры и спорта.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«В рабочих встречах с представителями спортивных федераций часто поднимается вопрос отсутствия свободных ставок тренеров в спортивных школах Псковской области и невозможности трудоустройства по тому или иному виду спорта, что не позволяет популяризировать некоторые виды спорта по месту проживания. Острой проблемой является низкая заработная плата тренеров в спортивных школах», - обратила внимание и. о. председателя профильного комитета.

Она подчеркнула, что в апреле 2021 года Государственная Дума РФ приняла закон о внесении изменений в федеральные законы о физкультуре и спорте и об образовании в части гармонизации, согласно которому все спортивные учреждения получают статус образовательных с единой системой контроля, а все тренеры - статус педагогических работников.

«Данная норма действует с 1 января 2023 года и коснется 10 спортивных школ Псковской области. С 10 января 2023 года все школы получили временную образовательную лицензию, должны перейти на дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, а тренеры получат статус «тренер-преподаватель», - уточнила Елена Чернышова.

По её словам, переход на статус педагогических работников коснется 224 ставок тренеров Псковской области и позволит увеличить оплату труда сотрудников до средней заработной платы педагогических работников Псковской области в размере 35 714 рублей.

«По итогам 2022 года средняя заработная плата тренера в спортивных школах в сфере физической культуры и спорта составляла 27 477 рублей. Общая потребность в дополнительных денежных средствах составила 31,1 млн рублей. Вопрос увеличения расходов на оплату труда тренеров-преподавателей решен положительно», - подытожила и. о. руководителя комитета.

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