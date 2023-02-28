Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение до 100 тысяч рублей

11:53, 28 февраля 2023, ПАИ

Дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч рублей будут выплачивать псковским спортсменам, одержавжим победу в чемпионате России. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Она рассказала, что данное решение было принято в связи с отстранением спортсменов Российской Федерации от участия в международных соревнованиях. С целью их поддержки губернатор Михаил Ведерников принял решение о введении дополнительной единовременной выплаты за победу в чемпионате России в размере 50 тыс. рублей в неолимпийских видах спорта и 100 тыс. рублей по олимпийским видам спорта. Также выплаты положены и тренерам победителей: в размере 50 % от единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсмену.

Данная норма действует в Псковской области с 1 января 2023 года.

«Уже есть спортсменка по стрельбе из лука и ее тренер, претендующие на данную единовременную выплату по итогам чемпионата России по стрельбе из лука, прошедшего в январе в Орле», - рассказала Елена Чернышова.