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Спорт

Псковичи – чемпионы России получат вознаграждение до 100 тысяч рублей

Дополнительные выплаты в размере до 100 тысяч рублей будут выплачивать псковским спортсменам, одержавжим победу в чемпионате России. Об этом во время парламентского часа 19-й сессии областного Собрания депутатов сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова, передаёт корреспондент Псковского агентства информации. 

Она рассказала, что данное решение было принято в связи с отстранением спортсменов Российской Федерации от участия в международных соревнованиях. С целью их поддержки губернатор Михаил Ведерников принял решение о введении дополнительной единовременной выплаты за победу в чемпионате России в размере 50 тыс. рублей в неолимпийских видах спорта и 100 тыс. рублей по олимпийским видам спорта. Также выплаты положены и тренерам победителей: в размере 50 % от единовременного денежного вознаграждения, установленного спортсмену.

Данная норма действует в Псковской области с 1 января 2023 года.

«Уже есть спортсменка по стрельбе из лука и ее тренер, претендующие на данную единовременную выплату по итогам чемпионата России по стрельбе из лука, прошедшего в январе в Орле», - рассказала Елена Чернышова.

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