Для развития дворового спорта в районах нужны ставки инструкторов – Елена Чернышова

12:42, 28 февраля 2023, ПАИ

Развитие физической культуры и спорта по месту жительства находится в полномочиях органов местного самоуправления. Об этом сообщила и. о. председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова на парламентском часе областного Собрания, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По её словам, для эффективной работы по развитию дворового спорта в муниципалитетах необходимо наличие ставок инструкторов по спорту по месту жительства.

«Финансирование оплаты труда таких инструкторов, а также приобретение спортивного инвентаря и оборудования для обеспечения их работы за счет субсидирования из средств областного бюджета в рамках действующего законодательства не представляется возможным, так как решение вопроса находится в полномочиях органов местного самоуправления», - пояснила Елена Чернышова.

Она обратила внимание, что та же проблема сейчас существует и в корпоративном спорте.

«В то же время инициативные граждане проводят работу в данных направлениях на общественных началах: проводят отборочные и финальные соревнования по дворовому футболу; проводят турниры по корпоративному спорту (футбол, волейбол)», - отметила и. о. руководителя профильного комитета.

Елена Чернышова подчеркнула, что комитет по спорту Псковской области оказывает организаторам необходимое содействие.