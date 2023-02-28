Единоросс подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

17:40, 28 февраля 2023, ПАИ

Кандидат от «Единой России» Юрий Кравцов подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Ранее Юрий Кравцов рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района продлится до 2 марта. Документы для участия в выборах уже подали кандидат от ЛДПР Алексей Борисов и от КПРФ Станислав Янкевич.

Ранее сообщалось, что экс-главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявили импичмент. Врио главы Пустошкинского района назначили Веру Шилову.