Единоросс подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района
Кандидат от «Единой России» Юрий Кравцов подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.
Ранее Юрий Кравцов рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района.
Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района продлится до 2 марта. Документы для участия в выборах уже подали кандидат от ЛДПР Алексей Борисов и от КПРФ Станислав Янкевич.
Ранее сообщалось, что экс-главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявили импичмент. Врио главы Пустошкинского района назначили Веру Шилову.
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