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Политика

Единоросс подал документы для регистрации на выборы главы Пустошкинского района

Кандидат от «Единой России» Юрий Кравцов подал документы для регистрации на досрочные выборы главы Пустошкинского района, сообщили Псковскому агентству информации в избирательной комиссии Псковской области.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Ранее Юрий Кравцов рассказал о мотивах своего участия в выборах главы района.

Напомним, выдвижение кандидатов на пост главы Пустошкинского района продлится до 2 марта. Документы для участия в выборах уже подали кандидат от ЛДПР Алексей Борисов и от КПРФ Станислав Янкевич.

Ранее сообщалось, что экс-главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявили импичмент. Врио главы Пустошкинского района назначили Веру Шилову.

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