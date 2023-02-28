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Педиатры из Санкт-Петербурга начали работу с детьми Псковской области

Педиатры из Санкт-Петербурга приехали в Псковскую область для помощи местным врачам. Фото ПАИ

В Псковской области начали работу ведущие специалисты Педиатрического университета Санкт-Петербурга, сообщает собственный корреспондент ПАИ.

С 27 февраля по 1 марта петербургским экспертам предстоит посетить медицинские учреждения Бежаниц, Великих Лук и Пскова и предложить рекомендации по совершенствованию системы оказания помощи детям от 0 до 18 лет.  Для этого бригада из Северной столицы проанализирует работу областных стационаров и поликлиник. 

Посещение региона специалистами крупного федерального центра — ежегодное мероприятие в рамках реализации федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров». 

Педиатрический университет курирует Псковскую область по профилю педиатрии с 2020 года. Взаимодействие региона и петербургского вуза — часть единой системы, нацеленной на оказание всей необходимой медицинской помощи самым маленьким пациентам. 

27 февраля эксперты НМИЦ Педиатрического университета посетили медицинские учреждения Бежаниц и Великих Лук, а 28 февраля специалисты приступили к работе в Псковской детской областной клинической больнице, перинатальном центре и детской городской поликлинике. 

Руководит командой специалистов Юрий Петренко — проректор по национальным проектам и лечебной работе, главный внештатный специалист неонатолог СЗФО. В его команде пять человек. Доцент кафедры детских болезней СПбГПМУ и главный педиатр Ленинградской области Антон Соловьёв проверит работу детских стационаров. Параллельно с ним с поликлинической службой региона ознакомится доцент кафедры поликлинической педиатрии имени академика А. Ф. Тура Татьяна Мишкина.

«Такие кураторские выезды осуществляются ежегодно. И мы с радостью их встречаем. Это выезд друзей и коллег, которые помогут разобраться в существующих проблемах и подскажут, что можно улучшить в оказании специализированной медицинской помощи детскому населению Псковской области. Результатом такого взаимодействия являются и телемедицинские консультации, просмотр медицинских документов, проведение дифференциального диагноза и т. д. Наша задача — не пропустить и не запустить заболевания», — прокомментировала приезд педиатров главврач детской областной клинической больницы Анна Миюшкина.

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