Дату комплексной проверки средств оповещения в Псковской области перенесли

20:03, 28 февраля 2023, ПАИ

Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая должна была состояться 1 марта, переносится, сообщил паблик «Псковская область».

О новой дате проведения профилактических мероприятий будет сообщено дополнительно.

Комплексная проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы своевременного доведения до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.