Дату комплексной проверки средств оповещения в Псковской области перенесли
Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая должна была состояться 1 марта, переносится, сообщил паблик «Псковская область».
О новой дате проведения профилактических мероприятий будет сообщено дополнительно.
Комплексная проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы своевременного доведения до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.
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