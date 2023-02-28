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Общество

Дату комплексной проверки средств оповещения в Псковской области перенесли

Комплексную проверку средств оповещения перенесли. Фото: «ВКонтакте»

Комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения, которая должна была состояться 1 марта, переносится, сообщил паблик «Псковская область».

О новой дате проведения профилактических мероприятий будет сообщено дополнительно.

Комплексная проверка проводится с целью оценить готовность автоматизированной системы своевременного доведения до населения информации и сигналов оповещения об опасностях.

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