2 600 человек посетили выставку «Россия. Истоки» в Изборском музее

21:19, 28 февраля 2023, ПАИ

2 600 человек увидели подлинные шедевры русского академизма на выставке «Россия. Истоки», сообщили ПАИ в Изборском музее.

В выставочном пространстве эти два месяца шла интенсивная работа: экскурсии, заседания исторического кружка «Изборская пятница», лекции для студентов, концерты и кинопоказы.

«Хотим поблагодарить наших коллег-музейщиков из Санкт-Петербурга — Научно-исследовательский музей при Российской академии художеств, Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» и Музей архитектурной художественной керамики «Керамарх», а также всех, кто работал над концепцией, наполнял идею содержанием, подбирал экспонаты, придумывал и выполнял дизайн, монтаж и представлял посетителям выставки», — обратились к коллегам работники музея.

Это первый выставочный проект в новом выставочном зале музея-заповедника «Изборск». До конца года в нём запланировано проведение ещё пяти крупных выставок: «Непобедимая красота», «Корсунская легенда», «Изборский хоровод», «За землю Русскую» и «Русская зима».