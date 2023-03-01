В Госдуме рассказали, какие законы вступили в силу с 1 марта

12:22, 01 марта 2023, ПАИ

С 1 марта в России произошли изменения в ряде законов и других документов, среди которых — большой пакет поправок в правила дорожного движения, пакет законов по интеграции новых регионов в правовое поле РФ, запрет на торговлю животными в неподобающих условиях и многое другое. О вступающих в силу законах рассказал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

Также спикер напомнил о том, что на следующей неделе в Москве, Белгородской и Московской областях заработает эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств.

«Это сделает легче жизнь маломобильных граждан», — добавил Вячеслав Володин.

Кроме того, по его словам, начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках.

«Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», — добавил Вячеслав Володин.

В России с 1 марта вступят в силу измененные правила дорожного движения (ПДД). Среди новаций, в частности, поправки, связанные с передвижением на круговом перекрестке. Теперь приоритет на кольце отдан тем участникам движения, кто едет по главной дороге. Если же пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу.

Кроме того, с 1 марта освидетельствование пьяных водителей разрешат только под видеозапись.

Правила для электросамокатов

Также с 1 марта в ПДД окончательно закрепят «средства индивидуальной мобильности» — электросамокаты, сегвеи, гироскутеры и моноколеса. На них разрешат передвигаться по тротуару и велодорожкам со скоростью до 25 километров в час, уступая пешеходам, но только если устройство весит не более 35 килограммов. Ездить по правому краю проезжей части теперь можно с 14 лет, но только по участкам с максимально разрешенной скоростью 60 километров в час. Кроме того, транспортное средство должно быть оснащено тормозной системой и фарами белого и красного цветов.

Россия с 1 марта повышает акцизы на сигареты и жидкость для вейпов. При этом на 11% повышает акциз на жидкости для электронных систем доставки никотина.

Одновременно с повышением акцизов закон реформирует систему взимания акцизов с электронных систем доставки никотина (ЭСДН): отменяется взимание акциза с самих систем, при этом будет взиматься акциз только на жидкость, которая в них содержится (независимо от одноразового или многоразового использования). В итоге из Налогового кодекса исключен акциз на электронные системы доставки никотина, устройства для нагревания табака.

Водителями такси запретят работать лицам с неснятой и непогашенной судимостью за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления средней тяжести.

Отмечается, что закон распространяет свои положения на иностранцев — граждан государств, являющихся членами ЕАЭС.

«Сейчас при совершении покупок или оплате услуг у людей под разными предлогами собирают номера телефонов, адреса электронной почты и другие личные сведения — даже в тех случаях, когда предоставление такой информации не является обязательным. Прежде всего это касается онлайн-магазинов.

Принятие соответствующих поправок позволит дополнительно защитить права потребителей», — отмечал ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

В закон об информации, информационных технологиях и о защите информации добавляется новая статья - «Обязанности владельца сервиса размещения объявлений».

Так, владелец сервиса объявлений с аудиторией более 100 тысяч пользователей в сутки не должен допускать использование сервиса в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения государственной или иной тайны, распространения публичных призывов к осуществлению террора или его оправдания, экстремистских или порнографических материалов.

Сейчас физлица, ИП и субъекты малого и среднего бизнеса могут подать заявление на кредитные каникулы только по договорам, заключенным до 1 марта 2022 года. Заявление можно подать до 31 марта.

Сейчас Госдума рассматривает законопроект, который сохранит действующие условия, но не будет привязки к датам.

С 1 марта 2023 года субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено преимущественное право на выкуп движимого имущества — например грузовых автомобилей, строительной и сельскохозяйственной техники, — находящегося в государственной или муниципальной собственности. Ранее это право распространялось только на недвижимость.

Сегодня вступили в силу изменения в правилах противопожарного режима. В частности, поправки касаются сжигания мусора и приготовления шашлыков на приусадебных участках.