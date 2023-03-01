К монументу «Купол» возложили цветы в память о подвиге псковских десантников

12:12, 01 марта 2023, ПАИ

В Черёхе состоялось возложение цветов к монументу «Купол», установленному в память о подвиге десантников 6-й роты, передает корреспондент ПАИ.

В возложении приняли участие первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, секретарь генерального совета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Почтить память погибших пришли родственники, общественные деятели и жители Псковской области.

Ранее траурный митинг в память о погибших псковских десантниках прошёл на кладбище «Орлецы».

1 марта 2000 года десантники 6-й роты 104-го полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно. День гибели десантников 6-й роты объявлен региональной памятной датой, посвящённой военнослужащим, погибшим при исполнении воинских обязанностей.