Изменятся ли правила движения по кругу в Пскове, рассказал эксперт

16:30, 01 марта 2023, ПАИ

Как поменялись правила проезда круговых перекрестков с сегодняшнего дня и коснется ли это Пскова, рассказал инспектор по особым поручениям группы дорожной инспекции и организации движения отдела надзора УГИБДД по Псковской области Александр Алексеев в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

С 1 марта вступили в силу новые правила проезда круговых перекрестков. Теперь необходимо обращать внимание на дорожные знаки, установленные перед ними. Приоритет будет у тех участников, которые едут по главной дороге.

«Если при въезде на круг установлен дорожный знак «Круговое движение», то пользуется преимуществом движения автомобиль, который двигается по кругу. Поправки действуют только в том случае, если перед кругом установлен знак «Главная дорога», - пояснил эксперт.

Он также отметил, что на территории Пскова пока не планируют таких нововведений в организации дорожного движения, их пересмотрят после анализа ситуации с ДТП на этих перекрестках. «Чтобы не вводить в заблуждение водителей, мы оставляем все, как прежде. Изменения будем вносить по мере необходимости», - сказал Александр Алексеев.

Кроме того, планируется сместить бордюрный камень на круге Инженерная – Индустриальная и уменьшить его радиус для более комфортного движения и предотвращения ДТП.