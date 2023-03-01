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Происшествия

Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Пскове

Полиция ищет свидетелей и очевидцев смертельного ДТП на Крестовском шоссе, 102, которое произошло 17 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

В ходе предварительной проверки установлено, что водитель автомобиля «Шкода Рапид» при движении в сторону Ленинградского шоссе наехал на пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход скончался на месте.

В управлении отметили, что в попутном направлении по крайней левой полосе слева от автомашины «Шкода Рапид» двигался автомобиль темного цвета. Его марка, модель, государственный регистрационный знак остаются неизвестными.

Для проведения всестороннего и объективного исследования сложившейся ситуации следствие устанавливает свидетелей и очевидцев произошедшего.

Всех, кто обладает информацией о вышеуказанном дорожно-транспортном происшествии или стал его свидетелем, просят позвонить по телефонам: 593-063, 593-064 или 592-012.

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