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Михаил Ведерников принял участие в совещании по открытию центров военной подготовки

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в совещании в Правительстве Российской Федерации, посвященном готовности органов госвласти субъектов РФ к открытию региональных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Заседание провели первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ — полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Поручение создать в субъектах центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи дал президент России Владимир Путин. Псковская область вошла в число десяти субъектов, где проект будет запущен в первую очередь

Участники совещания обсудили вопросы готовности центров военно-спортивной подготовки, организации обучения инструкторского состава. Для работы в центрах отобрано 216 инструкторов, которые сейчас проходят обучение.

Михаил Ведерников лично курирует этапы создания центра в Псковской области. Центр будет представлять собой образовательную площадку с большой учебной программой, которая охватит патриотическое воспитание, курсы истории России, военно-спортивную подготовку, курсы оказания медицинской помощи.

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