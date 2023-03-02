Память бойцов 6-й роты почтили Михаил Ведерников и Александр Котов

12:33, 02 марта 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель регионального парламента Александр Котов почтили память десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, погибших при исполнении воинского долга в 2000 году. Вместе с командованием дивизии ВДВ они возложили цветы к монументу «Купол», увековечившему память о подвиге бойцов легендарного подразделения, 2 марта. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее, в день 23-й годовщины подвига 6-й роты, Михаил Ведерников почтил память бойцов псковского воинского подразделения в Грозном.

Напомним, 23 года назад на высоте 776 под чеченским селением Улус-Керт приняла последний бой 6-я парашютно-десантная рота 104-го гвардейского полка 76-й дивизии ВДВ. 90 десантников совершили беспримерный подвиг, мужественно встав на пути прорывающейся банды террористов. Живыми из боя вышли только 6 человек.

Указом президента РФ 22 десантникам 6-й роты было присвоено звание Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

Имена псковских десантников увековечены в названиях улиц, фильмах, а памятники и бюсты павших героев-десантников есть в разных городах страны. Главный монумент — «Купол» — установлен в Черехе, у места дислокации легендарной роты, откуда она ушла в свой последний бой.