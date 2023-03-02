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Псковские подростки всё чаще интересуются вейпами – эксперт

Псковские подростки всё чаще интересуются вейпами и электронными сигаретами. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации сообщила исполнительный директор межрегиональной общественной организации «Общественный Совет по проблеме подросткового курения» Анна Сорочинская.

Она отметила, что акция «Спасибо за отказ!» - федеральная и уже стартовала в нескольких регионах. По её словам, идея проекта связана с тем, что все больше подростков стали интересоваться вейпами и электронными сигаретами. «С обычными сигаретами вопрос тоже пока не решен. К сожалению, подростки все еще достаточно легко могут купить сигареты. В частности, в небольших магазинчиках. К тому же не надо забывать, что 26% табачного рынка в области - нелегальный табак, который продают за небольшую цену», - пояснила она. 

Анна Сорочинская рассказала, что планируется проведение объемной работы с торговыми точками. «Распространим в местах продаж информационные материалы - стикеры, памятки с сообщениями о штрафах, которые грозят лицам, продающим табак несовершеннолетним, буклеты с информацией о том, как корректно попросить показать паспорт, чтобы не вызвать ответную агрессию», - рассказала Сорочинская.

По её словам, информация о торговых точках, в которых подросткам продают никотин и вейпы, будет передана в полицию и Роспотребнадзор.

«В Пскове уже появилась наружная реклама с призывом сообщать о продавцах, которые нарушают закон. И конечно, мы будем распространять эту информацию через соцсети. Есть и еще одна проблема - покупка взрослыми сигарет и вейпов для детей. А покупка и передача табака или вейпов запрещена законом, за это грозит штраф, о чем немногие знают. Более подробная информация о кампании есть на сайте спасибозаотказ.рф», - добавила она. 

Руководитель регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области Алеся Михачёва отметила, что к данной акции подключат добровольцев, и добавила, что они уже получили от коллег соответствующие буклеты. 

В свою очередь начальник отдела по работе с молодёжью Псковского городского молодёжного центра Валерия Комарова рассказала о работе в рамках акции в Пскове. «Мы сегодня же запустим набор волонтеров. Будем набирать только совершеннолетних волонтеров. После обучения начнется непосредственная их работа», - рассказала она и отметила, что волонтёров будут набирать в группе «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» (https://vk.com/dobro_60).

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