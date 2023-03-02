В псковском музее встретили семьи участников СВО

16:20, 02 марта 2023, ПАИ

Несколько объектов Псковского музея-заповедника посетили сегодня семьи граждан - участников СВО, прибывшие в Псковскую область на экскурсионном поезде РЖД и Минобороны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Гости побывали на интерактивном занятии в Поганкиных палатах, на экскурсии в Псковском кремле и на мастер-классе во Дворе Постникова.

Интерактивная программа «Средневековая модница», участниками которой гости стали в Поганкиных палатах, была посвящена истории древнерусского костюма, украшений и ремесла. Музейщики познакомили гостей с нарядами средневековых горожан, рассказали о нюансах обработки и крашения тканей в Средние века, раскрыли несколько древних секретов красоты. Закончилась программа небольшим мастер-классом по ткачеству на бердо.

Второй точкой маршрута стал Псковский кремль, где для участников была проведена обзорная экскурсия, в ходе которой они узнали историю строительства Псковской крепости, познакомились с особенностями застройки средневекового Кремля, узнали об уникальности Довомонтова города, а также поднялись на смотровую площадку Власьевской башни.

Заключительной локацией оказался Двор Постникова, где для гостей провели культурно-образовательную программу «Изразца ковер цветной», посвященную истории развития изразцового искусства на Руси. В завершение гостей ждал мастер-класс по росписи псковского печного изразца.