Несколько взрывных устройств обнаружено в Брянской области

17:06, 02 марта 2023, ПАИ

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок», - дали комментарий сотрудники ФСБ.

Напомним, что утром 2 марта украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области и напали на две деревни Любечане и Сушаны. Владимир Путин назвал атаку терактом.