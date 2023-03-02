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Происшествия

Несколько взрывных устройств обнаружено в Брянской области

Ситуация в населенных пунктах Климовского района Брянской области находится под контролем правоохранительных органов, сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

«Проводятся проверка и осмотр местности, обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. В результате нападения украинских националистов погиб местный житель, получил огнестрельное ранение 11-летний ребенок», - дали комментарий сотрудники ФСБ.

Напомним, что утром 2 марта украинские диверсанты проникли в приграничный район Брянской области и напали на две деревни Любечане и Сушаны. Владимир Путин назвал атаку терактом.

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