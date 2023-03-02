Псковичей напугало явление сближения планет

22:30, 02 марта 2023, ПАИ

Вопросами о том, что светится на небе второй день подряд, задаются псковичи и жители области. Об этом сообщают районный корреспонденты.

В ночь на 2 марта два ярких объектах встревожили жителей самых разных российских регионов. Они были похожи то ли на НЛО, то ли на дроны. На самом деле это Венера и Юпитер: их сближение обсуждает сейчас весь мир.

Читатели газеты «Льновод» говорят, что в небе над Палкино эти объекты наблюдали 22 февраля, тогда они были дальше друг от друга. Петербург, Екатеринбург, Самара, Севастополь, Белгород, Мурманск, Тольятти, Норильск — две планеты устроили переполох по всей стране. Самыми бдительными оказались белгородцы: по данным местного новостного канала Go31, сотни жителей города сообщили о подозрительных объектах куда надо, сообщает ресурс «Деловой Петербург».

Ожидается, что при ближайшем рассмотрении обе планеты будут находиться всего в половине градуса друг от друга — примерно в диаметре полной Луны, сказал Роберт Мэсси, замдиректора Королевского астрономического общества в Соединённом Королевстве.

Отметим, что ранее мы уже публиковали фотографии явления.