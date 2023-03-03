ФОТОФАКТ «Поцелуй» Венеры и Юпитера
-
Фото: Радислав Синельников
-
Фото: Радислав Синельников
-
Фото: Радислав Синельников
-
Фото: Радислав Синельников
-
Фото: Радислав Синельников
Фотограф Радислав Синельников явление сближения двух планет назвал «поцелуем», сообщает Telegram-канал Luki-News.
Сегодня планеты видно невооружённым взглядом. Отличить их друг от друга легко: Юпитер будет сиять в два раза ярче Сириуса, самой яркой звезды на небе, а Венера — в шесть раз ярче Юпитера.
Отметим, что псковичей данное явление очень напугало.
Комментарии: 0 Обсудить >>>