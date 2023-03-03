Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Суд назначил компенсацию пострадавшей в верёвочном парке псковичке

Суд огласил решение по делу о пострадавшей при прохождении верёвочной трассы в Пскове девочки. Об этом сообщает юрист Ольга Кутузова на своей личной странице в VK.

«Сегодня суд огласил решение, согласно которому в счёт компенсации морального вреда организатор досуговых мероприятий должен будет выплатить пострадавшей сумму в размере 450 тысяч рублей и 225 тысяч рублей штрафа», — сообщает Ольга Кутузова.

Решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, три года назад в Пскове при прохождении верёвочной трассы с высоты девяти метров сорвалась 15-летняя девочка. Судебный процесс длился три года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 марта 2023

ФОТОФАКТ «Поцелуй» Венеры и Юпитера
03 марта 2023

Суд назначил компенсацию пострадавшей в верёвочном парке псковичке
02 марта 2023

Машина Росгвардии подорвалась в ходе зачистки территории у села Сушаны
02 марта 2023

Военно-спортивный праздник прошёл в Себежской школе

02 марта 2023

Гироскутеры и электросамокаты получили статус транспорта

02 марта 2023

Определились кандидаты на досрочные выборы главы Пушкинского района
02 марта 2023

Работы по газификации посёлка Кунья продолжаются
02 марта 2023

Псковичей напугало явление сближения планет


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...