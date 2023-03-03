Суд назначил компенсацию пострадавшей в верёвочном парке псковичке

00:18, 03 марта 2023, ПАИ

Суд огласил решение по делу о пострадавшей при прохождении верёвочной трассы в Пскове девочки. Об этом сообщает юрист Ольга Кутузова на своей личной странице в VK.

«Сегодня суд огласил решение, согласно которому в счёт компенсации морального вреда организатор досуговых мероприятий должен будет выплатить пострадавшей сумму в размере 450 тысяч рублей и 225 тысяч рублей штрафа», — сообщает Ольга Кутузова.

Решение ещё не вступило в законную силу.

Напомним, три года назад в Пскове при прохождении верёвочной трассы с высоты девяти метров сорвалась 15-летняя девочка. Судебный процесс длился три года.