Суд назначил компенсацию пострадавшей в верёвочном парке псковичке
Суд огласил решение по делу о пострадавшей при прохождении верёвочной трассы в Пскове девочки. Об этом сообщает юрист Ольга Кутузова на своей личной странице в VK.
«Сегодня суд огласил решение, согласно которому в счёт компенсации морального вреда организатор досуговых мероприятий должен будет выплатить пострадавшей сумму в размере 450 тысяч рублей и 225 тысяч рублей штрафа», — сообщает Ольга Кутузова.
Решение ещё не вступило в законную силу.
Напомним, три года назад в Пскове при прохождении верёвочной трассы с высоты девяти метров сорвалась 15-летняя девочка. Судебный процесс длился три года.
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