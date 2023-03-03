Соединение Венеры и Юпитера над Псковом сфотографировал астроном-любитель

10:46, 03 марта 2023, ПАИ

Соединение Венеры и Юпитера над Псковом сфотографировал астроном-любитель Пётр Митрофанов. Свои снимки он выложил на странице в соцсети «ВКонтакте».

Другой любитель съёмки ночного неба запечатлел «поцелуй» Юпитера и Венеры на видео.

Вечером 1 и 2 марта Венера проходила по небосклону в 0,5 градусах от Юпитера. Между ними оставалось расстояние, равное одному диску Луны. Однако на самом деле расстояние между двумя планетами составляло более 600 млн километров.

Тесное сближение Венеры и Юпитера на небе - одно из эффектных астрономических явлений, отмечают астрономы. Самая массивная планета Солнечной системы - газовый гигант Юпитер в окружении Галилеевых спутников и соседка Земли - Венера, поверхность которой скрыта от глаз облаками из серной кислоты, приблизились друг к другу на минимально возможное расстояние.

Некоторых псковичей это явление напугало.