Полноценный ремонт дорог в Пскове начнется в апреле

16:00, 03 марта 2023, ПАИ

Для начала полноценного дорожного ремонта необходимо дождаться открытия асфальтобетонных заводов, которые обычно начинают работу в апреле, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что многие дороги Пскова имеют значительные дефекты. Некоторые улицы не ремонтировались уже 10 лет. Но также он добавил, что за последние 5 лет многие улицы были отремонтированы и реконструированы.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин возобновил трансляцию прямых эфиров по пятницам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».