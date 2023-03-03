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Общество

Полноценный ремонт дорог в Пскове начнется в апреле

Для начала полноценного дорожного ремонта необходимо дождаться открытия асфальтобетонных заводов, которые обычно начинают работу в апреле, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в прямом эфире на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что многие дороги Пскова имеют значительные дефекты. Некоторые улицы не ремонтировались уже 10 лет. Но также он добавил, что за последние 5 лет многие улицы были отремонтированы и реконструированы.

Ранее сообщалось, что Борис Елкин возобновил трансляцию прямых эфиров по пятницам на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

 

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