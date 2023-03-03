Псковских росгвардейцев наградили медалями «За отвагу»

17:54, 03 марта 2023, ПАИ

Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию образования СОБР «Гепард», прошли в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники спецподразделения, ветераны, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, начальник регионального Управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, начальник УФСБ России по Псковской области генерал-майор Виктор Швырев, начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников, глава Пскова Борис Елкин.

Перед началом мероприятия прошла выставка специальной техники, состоящей на вооружении специального отряда быстрого реагирования «Гепард».

Затем участники возложили цветы к мемориальной доске старшему лейтенанту внутренней службы Олегу Караулову, погибшему в ходе спецоперации в Чеченской Республике 24 января 1996 года.

В ходе торжественного собрания, в соответствии с указом президента РФ, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, сотрудников спецподразделения наградили медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За отвагу», «За отличие в охране общественного порядка».

Ранее сообщалось, что 30-летний юбилей отметил псковский СОБР «Гепард».