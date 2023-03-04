Невельчане объяснили отказ от участия в догазификации нехваткой денег

13:14, 04 марта 2023, ПАИ

60% опрошенных невельчан мотивировали свой отказ от участия в программе догазификации отсутствием необходимых денежных средств. Результаты исследования в своем Telegram-канале опубликовал глава муниципалитета Олег Майоров.

Он напомнил, что правительство РФ выделило Псковской области 55,5 млн рублей на софинансирование расходов при предоставлении субсидии отдельным категориям граждан на покупку и установку газоиспользующего оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков. Сумма единовременной выплаты составляет 100 тыс. рублей.

Также он сообщил, что губернатор принял решение о расширении перечня льготных категорий: добавлены многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми, заключившие после 31 декабря 2022 года договор о подключении газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации.

Также законом Псковской области «О региональном материнском капитале» предусмотрена мера поддержки на догазификацию в размере 100 тыс. рублей. За получением выплаты граждане, относящиеся к льготным категориям, могут обратиться в Центр социального обслуживания Невельского района (г.Невель, ул.М.Маметовой, д.5).

Кроме того, 16% опрошенных не знают куда обратиться, отметил Олег Майоров. «Еще раз напоминаю - подать заявку на догазификацию можно в Невельском РЭУ Великолукского филиала ОАО «Газпром газораспределение Псков» по адресу: г.Невель, 2-й пер.Лермонтова, д.1 (тел.: 2-55-11) или г.Невель, ул.Ленина, д.2 (тел.: 2-41-44)», - написал глава муниципалитета.

В 2021 году в Псковской области стартовала реализация программы развития газоснабжения и газификации региона. Ранее глава Псковской области Михаил Ведерников заявил о решении расширить программу газификации на 2021–2025 годы путём включения в неё дополнительно почти 8 тыс. абонентов.