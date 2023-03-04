Писатель Сергей Носов: Мы живем в странное время

13:28, 04 марта 2023, ПАИ

«Носов, Носов… Тот, что «Незнайку» написал?» - «Нет, другой. Лучше. Про жизнь и про Питер». Примерно такой диалог состоялся, когда меня позвали в креативное пространство «Лофт», где в рамках проекта «Bookbar» проходят встречи с лучшими (не будем скромничать) представителями писательского сообщества России. В этот раз собеседником взыскательной, но доброжелательной аудитории стал петербургский поэт, писатель и «иногда меня называют краеведом» Сергей Анатольевич Носов.

На самом деле Сергей Носов в представлении не нуждается. Как и другой любой писатель, хоть однажды становившийся номинантом и победителем престижных литературных премий «Русский букер» или «Национальный бестселлер». Последнюю, в 2015 году, Сергей Носов с романом «Фигурные скобки» завоевал практически безоговорочно.

Сергей Анатольевич выглядит человеком в себе. Взгляд, устремленный чуть в сторону и вдаль, паузы, возникающие в монологе, но не те, что принято называть многозначительными или театральными, а дающие обдумать самому себе уже сказанное, а собеседникам — услышанное. На самом деле Сергей Носов — увлеченный и увлекающий рассказчик с тонким чувством самоиронии: «Что ни Носов - то пишет, пишет, пишет. Пишущая какая-то фамилия!»

Два с половиной часа встречи с ним пролетели так же быстро, как последняя февральская вьюга за окнами «Лофта».

«Когда свои романы пересказываешь — чушь какая-то выходит»

- Сергей Анатольевич, вы «про что»?

- Меня называют реалистом, гиперреалистом, абсурдистом. Но абсурда в моих произведениях не больше, чем в действительности. Ну, мне так кажется.

С некоторых пор стали меня назвать краевед. Но я тоже краевед никакой. Я увлекающийся литератор - и однажды увлекся темой, которую назвал «тайная жизнь петербургских памятников». Вот посмотрел однажды на памятник Менделееву, есть у нас такой в скверике в Петербурге. Оказалось, что он что-то прячет, присмотрелся, оказалось, что там папироска. А Дмитрий Иванович Менделеев был великий курильщик. И скульптор Гинзбург озаботился о посмертном бытие ученого и позволил себя такую вольность, чтобы памятник курил. Но этого никто не замечал.

Я стал присматриваться к памятникам и оказалось, что они какие-то странные, живут своей тайной жизнью. И кажется, что они как-то взаимодействуют с нами, а мы с ними. Они нам предлагают своего рода контакт, а мы не идем на контакт. Или идем: возлагаем цветы или, наоборот, памятники утилизируем. Переплавляем или, наоборот, почитаем… Мне стало казаться, что памятники — это что-то между царствами живой и не живой природы. Если бы на Землю прилетели инопланетяне, то они бы увидели здесь две цивилизации: одна — это люди: на двух ногах передвигаются, суета какая-то, а другая — это памятники, с ними тоже что-то происходит, но гораздо медленнее.

Самая тонкая моя книга — это стихи, самая толстая — о Петербурге. Однажды попросили меня написать книгу о Петербурге, только «чтобы очень субъективно». А у меня иначе и не получается. Три года я ее писал, названия так и не придумал. И вот отправляю в издательство, пишу им: книга о Петербурге, название придумаем потом. А там: «а пусть так и останется». Так и вышла «Книга о Петербурге».

Однажды попросили написать для школьников о Достоевском. Долго отказывался, с какой стати я буду о нем писать, какое у меня моральное право? А потом — оно появилось. Потому что сообразил: мы же соседи. Я жил рядом с Сенной площадью, и просто мы с Достоевским не совпали по времени. А совпали бы — ходили рядом друг с другом, примелькались. И при встрече раскланивались, как вежливые прохожие.

- А «Фигурные скобки», которые стали «Национальным бестселлером»?

- Меня удивляло, что эта книга вызвала своего рода резонанс, даже не среди читателей, а среди критиков, той же премии «Национальный бестселлер». Хотя мне кажется, что эта книга самая неоднозначная. Во всяком случае, я написал то, что хотел написать. Были такие отзывы: вот, автор сам не знает, что пишет, путается в словах. Нет, там все строго: хроника двух дней, по часам, по минутам расписано. Мне хотелось человека погрузить в странную среду, хотя в ней ничего нет, обычное собрание, фестиваль — и создать такую ситуацию, когда хочется спрятаться. А это для нашего времени характерно: когда хочется замкнуться. Так и был придуман этот образ фигурных скобок.

- Вам предлагали экранизировать ваши книги?

- Нет. Несколько раз подходили, но ничем не закончилось. Вот «Член общества, или Голодное время», я закончил его в конце 1990-х. Я потом уже стал видеть, что этот роман близок Балабанову. Или Балабанов близок к этому. Там Петербург, 1991 год, осень, сразу после путча, когда все рушится и непонятно, как называется страна…Фантасмагорическое время. Но роман и Балабанов никогда не соприкасались…

Мне кажется, что я не могу пересказать свои романы. А если начинаю пересказывать, то это какой-то бред.

«Смотришь в потолок - работаешь»

- Сергей Анатольевич, как рождаются сюжеты, идеи, герои?

Писатель, литератор — клептоман. Ну а как быть. Вот реальность — вот он. Конечно, надо знать меру. Я стараюсь не эксплуатировать прототипы, мне проще смоделировать ситуацию, придумать героя. То есть быть творцом персоны.

Когда сюжет становится реальностью — и такое бывает. Это вообще свойство литературного текста. Например, у меня есть пьеса «Осенняя смена меню», одна из первых. Я придумал драматурга, старенького, поселил его в примерно такую же квартиру, дом в котором жил сам. И была там печка, которую его жена хотела срыть, а он препятствовал этому. А внизу по пьесе был придуман ресторан, в котором как раз сезонная смена меню, такой праздник, на который драматурга всегда приглашали — а тут не пригласили, просто забыли.

Прошло некоторое время — и вдруг, в реальности, у нас эту печку срыли, потому что нужен был какой-то ремонт. И вдруг под нами действительно образовался ресторан.

- Вы создаете книгу: какие у вас в процессе возникают эмоции: радость, депрессия, удовольствие?

- Самое скверное настроение, когда даже еще не начал писать, а только обдумываешь, придумываешь. Почти депрессия. Становлюсь тираном домашним, нехорошим человеком. У всех по-разному, я про себя сейчас говорю. А потом вдруг придумал изюмину какую-то, все начинает складываться — дальше уже техника. Но опять же, писать… Дохожу до половины и - «сколько же я времени потратил, сил!» - и отстраняюсь, забрасываю, забываю. Проходит какое-то время, может быть, несколько лет — и я возвращаюсь к написанному, читаю — и мне нравится! Из раза в раз эта история дурацкая повторяется. Чем ближе к концу — эйфория своего рода радость.

А потом — все сначала.

На самом деле: лежишь, смотришь в потолок — работаешь. 24 часа работа, спишь — тоже работаешь.

Я свои романы как фигуры, предметы представляю. «Член общества, или Голодное время» - как детскую пирамидку. «Хозяйку истории» - как комод с ящиками. «Франсуаза, или путь к леднику» - молекула ДНК.

«Читателей мало, писателей — сколько угодно»

- Сергей Анатольевич, в вашей биографии есть эпизод, связанный с участием в выборах. Вы же предвыборную газету делали в 1990-е?

- О-ой, это был маленький эпизод, правда, из него вырос целый роман - «Дайте мне обезьяну». Какая-то совершенно абсурдистская деятельность была, мы делали никому ненужную газету, однако очень хорошую сделали, душу отвели. Там Геннадий Григорьев, детский писатель Николай Федоров участвовали.

Оказалось, что газету эту не собирались распространять, а отправили в макулатуру. Кандидат занял четвертое или пятое место, на большее он не претендовал. Кандидату показали номер, он думал, вероятно, что все в районе эту газету читали. А после этого я понаблюдал все эти странные дела политтехнологов, придумал у себя в голове выборы — и написал роман.

Кто-то из политтехнологов даже обиделся, что все это не так. А другие говорили, что да, это все про них, вся атмосфера — вся та же самая.

Не знаю, насколько я свою карму участием в этих выборах ухудшил. Думаю, не очень. Работали мы вхолостую. Я политику воспринимаю как проявление социальной патологии.

- Вы сегодня фразу интересную сказали: «читателей мало, писателей — сколько угодно». А как вернуть читателя? Когда выбор большой, в книжный приходишь, глаза разбегаются, и нужно только найти своего автора? Может, вы и сейчас, когда в предвыборной газете когда-то, работаете вхолостую?

- Мы живем в странное время, когда с литературой никаких ожиданий не связывают. С сериалами связывают, с литературой — нет. Не лучшее время для художественной литературы. Как вернуть читателя? Я не знаю.

Просто не стоит дискредитировать литературу. Но сейчас этим перестали заниматься, однако не так давно критика утверждала, что у нас нет современной литературы, нет современной драматургии. На самом деле, это просто говорит о том, что критика была некомпетентна. В результате оказалось, что и критики как институции не оказалось, есть отдельные критики. А кто должен объяснять читателю, что вообще литература существует и какая она есть.

Конечно, я представляю, как читатель заходит в книжный, там океан книг, он берет одну какую-нибудь, читает — и приходит в ужас. И все, больше не возвращается.

Не я один говорил, что процесс чтения надо рекламировать. Как зубную пасту или еще что-то. Потому что это полезно, интересно.

- А вот такие проекты, как «Bookbar», на пользу в этом смысле?

- Это замечательно, что есть такое место. Я ставлю себя на место зрителей: мне было бы полезно, интересно. Встретить человека, который начинает говорить, например, то, о чем я не подозревал. Или могу с ним не соглашаться. Может быть я и сам начал поэтому писать: мне кто-то что-то говорил, я загорался, думал об этом, появлялись идеи. А спустя какое-то время, долгое, они начинали реализовываться.

Я очень трезво отношусь к тому, что далеко не все знают такого автора, как Носов. Но польза в том, что может состояться разговор о литературе, как о чем-то особенным, необыкновенном.