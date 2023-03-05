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Общество

Концерт к 8 Марта прошёл для семей участников СВО в Пскове

Концерт к Международному женскому дню прошёл в Доме офицеров для семей военнослужащих, которые несут службу в зоне СВО. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«От всей души поздравил бабушек, мам, жён и дочерей с наступающим 8 Марта. Крепкого вам здоровья, счастья и добра! Радуйте своей красотой и любовью», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Псковском драмтеатре проходит спектакль для семей участников СВО.

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