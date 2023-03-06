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Общество

Мастер-класс по генеалогии пройдёт 10 марта в Пскове

Мастер-класс по генеалогии проведёт Государственный архив Псковской области в рамках дня открытых дверей. Об этом в эфире выпуска «Псковский телеграм Online» сообщила директор госархива Наталья Исакова.

По её словам, практику проведения дней открытых дверей возобновят к Дню архивов, который пройдёт 10 марта. «Мы откроем все три наши площадки - две в Пскове и одну в Великих Луках. Уже открыта запись в группу. Мы решили провести мастер-класс по генеалогии - как искать своих предков в архивных документах. Это всегда пользуется большим спросом», - рассказала она. 

Наталья Исакова отметила, что в рамках мероприятий будут организованы несколько выставок, в том числе выставка дворянских гербов Псковской губернии. «Покажем, как хранятся документы в хранилище. Всего в нашем архиве 1 млн 300 тысяч дел - документы, начиная с XV века», - добавила она.

Руководитель госархива также отметила, что в учреждении работают около 70 человек. «Коллектив в основном женский. Как правило, к нам приходят выпускники истфака и филфака», - пояснила она. 

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