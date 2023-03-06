Студентов ПсковГУ приглашают к участию в проекте «Твой ход»

12:55, 06 марта 2023, ПАИ

Стартовал приём заявок на третий сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой ход». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Конкурсный блок проекта разделён на два трека: «Определяю» и «Делаю». В первом – студентам предлагают поучаствовать в опросах и исследованиях для улучшения учебных заведений, предлагая собственные идеи. Во втором – команда до четырёх человек должна будет придумать и создать полноценный проект.

До 25 марта можно подать заявку на участие в треке «Делаю». Кроме того, открыта регистрация на регионального координатора Псковской области из числа представителей Псковского государственного университета.

Для участия необходимо записать короткое видео с ответами на вопросы, которые указаны в прикрепленном приложении, и заполнить форму. Подробности – по телефону 8-951-757-55-38.

Добавим, конкурс способствует изменению среды вузов, а также помогает студентам проявить себя в той или иной деятельности.

Ранее сообщалось, что студент Псковского государственного университета стал победителем второго сезона проекта Федерального агентства по делам молодёжи «Твой ход».