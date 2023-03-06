Великолукская легкоатлетка отличилась на всероссийских соревнованиях
Спортсменка из Великолукского района Анна Барсукова вошла в пятерку сильнейших на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Будущие чемпионы России». Соревнования проходили в Пензе, сообщает газета «Наш путь».
По итогам состязаний в конкурентной борьбе великолучанка заняла четвертое место. «Анна отлично зарекомендовала себя, показав, что является сильной конкуренткой для спортсменок со всей России!» — отметила тренер девушки Надежда Аввакуменкова.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Великолукского района показали отличные результаты на V этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам.
Комментарии: 0 Обсудить >>>