Великолукская легкоатлетка отличилась на всероссийских соревнованиях

16:28, 06 марта 2023, ПАИ

Спортсменка из Великолукского района Анна Барсукова вошла в пятерку сильнейших на всероссийских соревнованиях по легкой атлетике «Будущие чемпионы России». Соревнования проходили в Пензе, сообщает газета «Наш путь».

По итогам состязаний в конкурентной борьбе великолучанка заняла четвертое место. «Анна отлично зарекомендовала себя, показав, что является сильной конкуренткой для спортсменок со всей России!» — отметила тренер девушки Надежда Аввакуменкова.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Великолукского района показали отличные результаты на V этапе Кубка Псковской области по лыжным гонкам.