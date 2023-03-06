Снежные блохи заняли большую часть гдовской деревни

18:29, 06 марта 2023, ПАИ

Блохи, выпавшие вместе со снегом на территории Гдовского района в деревне Прибуж, заняли примерно две трети территории населённого пункта. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина. Отметим, что общая протяжённость деревни составляет около двух километров.

Вера Баданина сообщила также, что «блошиный десант» в гдовской деревне — первый случай в Псковской области. Ранее снежные блохи уже встречались в Тверской, Ульяновской и Тульской областях.

«Наблюдаемый в Гдовском районе род коллембол – это так называемые ледниковые коллемболы, которые привыкли жить в суровых условиях. Наиболее благоприятный для них диапазон температур — от -10 до +10° С. При резких колебаниях температуры окружающей среды коллемболы выходят на поверхность, где подхватываются ветром и таким образом могут переноситься на большие расстояния, после чего выпадают с осадками на землю. Благодаря своей устойчивости к низким температурам коллемболы не только выживают после такого полёта, но и способны к последующему размножению», — объяснили в комитете по ветеринарии Псковской области.