Введение ограничений для большегрузов отложили в Псковской области

11:36, 07 марта 2023, ПАИ

Временные ограничения движения большегрузов по Псковской области перенесли из-за погодных условий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству региона.

В связи с устоявшейся отрицательной температурой воздуха введение временного ограничения движения автотранспорта с грузом или без груза, которые следуют по автомобильным дорогам Псковской области, с превышением временных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортного средства переносится на период с 20 марта до 18 апреля.

Дополнительную информацию по условиям проезда в период временного ограничения движения транспортных средств можно получить в «Псковавтодоре» по адресу: Псков, телефон (8-8112) 220-102 (отдел весового контроля).

Ранее сообщалось, что ограничить движение большегрузов в регионе планируют с 13 марта по 11 апреля.