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Общество

Акция «Цветы для автоледи» прошла в районах области

Представление по форме, серьёзный взгляд и... вручение цветов. Ведь задача сегодняшнего рейда в Опочке вовсе не выявление нарушителей, а поздравление женщин, в том числе водителей, с наступающим праздником 8 Марта, сообщает газета «Красный маяк».

Участие в этой праздничной акции принимают сегодня рядовые сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий», в том числе полицейские из Красногородска. Настоящие джентльмены в погонах. По словам сотрудников ГИБДД, поздравлять женщин-водителей вдвойне приятно, ведь они достойны уважения ещё и за навыки аккуратного вождения, пишет газета «Заря».

Акция прошла также и в Печорах, сообщает газета «Печорская правда». Стражи порядка невольно вызывали улыбки на лицах печерянок, поздравляя и даря букеты тюльпанов не только женщинам за рулём, но и пассажиркам.

Фото газеты «Печорская правда»

Традиционное мероприятие в преддверии 8 Марта провели и сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Порховскому району.

Фото «Порховский вестник»

В Острове автоледи получали цветы, фликеры и шары, сообщает газета "Островские вести".

Фото газеты "Островские вести"

Новосокольники не остались в стороне. Сотрудники Госавтоинспекции поздравляли женщин, находившихся за рулем, желали им счастья, любви и безопасных дорог. 

Напомним, вчера подобная акция прошла в Великих Луках. Автолюбительницы остались довольны.

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