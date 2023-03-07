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Общество

Михаил Ведерников поднимет вопрос о строительстве нового госпиталя в Пскове

Губернатор Псковской области посетил филиал 442-го военного клинического госпиталя Минобороны в Пскове, где навестил военнослужащих – участников СВО. Об этом Михаил Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Во время встречи был поднят вопрос о ремонте госпиталя или возможном строительстве нового здания. Госпиталь 1936 года постройки не во всём соответствует современным стандартам. Несмотря на все нюансы, пациенты довольны: отношение медработников внимательное, кормят вкусно.

«Подумаем, как можно будет сформулировать нашу просьбу. Возможно, по принципу инфекционных отделений, которые строило Минобороны, мы сможем выйти на строительство нового госпиталя», — уточнил глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил, что постараются добавить всё необходимое высокотехнологическое оборудование: УЗИ, КТ, МРТ и другое.

Напомним, сегодня глава региона посетил участников СВО, пребывающих в госпитале. 

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