Арт-группа LARGO побывала на утренней службе в Псково-Печерском монастыре

16:27, 08 марта 2023, ПАИ

Aрт-группа LARGO после съёмок в Пскове приехала в Псково-Печерский монастырь. Участники группы Владислав Судаков, Владимир Соколов и Александр Порожный побывали на утренней службе в обители, помолились, а после Богослужения прошли в Святые пещеры, сообщается в группе «Обитель» в соцсети «ВКонтакте».

«И конечно же, пещеры Печорского монастыря, созданные Богом … Когда шли по ним , без остановки пели вместе с о. Анатолием «Святый Боже», батюшка провёл нас по пещерам и рассказал множество историй прошлого, событий из своей жизни связанных с пещерами и самим монастырём. Конечно же мы снимали для влога, поэтому, ждите дорогие», – поделилась арт-группа в своем сообществе «ВКонтакте».

Участники рассказали, что благословение на съемки певцам дал митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Ранее сообщалось, что арт-группа LARGO приехала в Псков для записи псалмов.