Новую камеру фиксации нарушений ПДД установили возле «Максимуса» в Пскове

17:37, 08 марта 2023, ПАИ

Новую камеру фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения установили возле ТЦ «Максимус» в Пскове.Об этом сообщается в Telegram-канале «Псков. За рулём».

«Еще одна современная камера у Максимуса. Смотрит на мост. Знак там 50 км/ч. Информация от подписчика», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на улице Чудской в Пскове установили камеру, с которой приходят штрафы за непристегнутые ремни безопасности.