Фильм о Герое СССР из Дедовичского района вышел на телеканале «Звезда»

13:20, 09 марта 2023, ПАИ

Фильм о партизане, Герое Советского Союза из Дедовичского района Михаиле Харченко вышел на телеканале «Звезда» в рамках программы «Легенды армии», сообщается в группе Дедовичской центральной районной библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

«На телеканале «Звезда» вышел фильм о Михаиле Харченко, нашем земляке, Герое Советского Союза. Съемки проводились в Санкт-Петербурге, Пскове, Дедовичах в феврале этого года. Рекомендуем к просмотру», - говорится в сообщении.

Михаил Харченко родился в 1918 году в посёлке Дедовичи. Когда началась Великая Отечественная война, Михаил одним из первых вступил в истребительный батальон, затем в партизанский отряд, где стал пулемётчиком, руководил разведчиками. Его группа сопровождала обоз, шедший из Псковской области в блокадный Ленинград.

8 апреля 1942 года ему присвоили высокое звание Героя Советского Союза с вручением второго ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». А 12 декабря того же года под деревней Шубино во время фашистской акции ликвидации Партизанского края Михаил Харченко погиб в бою. Похоронен в Дедовичах.

«Наградные листы Героя Советского Союза партизана Михаила Харченко можно читать, как остросюжетный роман. Например: «…товарищ Харченко, являясь боевым пулеметчиком, задержал наступление 450 немцев». Или: «…напал на немецкую колонну в 45 подвод, захватил 4 вражеских пулемета, миномет, 12 лошадей и 25 пар лыж», - сообщается в описании к фильму.