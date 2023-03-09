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Общество

ВИДЕО Семьи участников СВО посетили музей-заповедник «Изборск»

Экскурсии для детей и родственников военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции (СВО), прошли 9 марта в Государственном музее-заповеднике «Изборск». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения. 

Гостями музея стали около 260 человек из разных регионов России. Гиды рассказали прибывшим об истории и культуре Изборска, познакомили с легендой о его возникновении. Также для них организовали экскурсию по самой крепости. Участники путешествия смогли подняться на одну из древнейших крепостных стен, узнать о её истории и осмотреть окрестности. Также экскурсоводы рассказали гостям о Словенских ключах и легендах, которые с ними связаны.

Напомним, что экскурсионный поезд запустили РЖД и Министерство обороны РФ в рамках проекта «Своих не бросаем». Региональным оператором проекта стало бюро путешествий «Континент».

Железнодорожное путешествие продлится шесть дней, в него отправились военнослужащие, получившие ранения, их семьи, а также члены семей военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач СВО. Продолжатся поездки в апреле и мае.

Напомним, в музее-заповеднике «Изборск» до 31 марта работает выставка, посвящённая героям Донбасса. На полотнах запечатлены граждане Донецкой республики, ополченцы, рядовые, офицеры, военкоры - настоящие, подлинные герои нашего времени, образы простых людей, вынужденных взять в руки оружие и встать на защиту своей земли.

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