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Спорт

Ещё пять пилотов подали заявки на встречу воздухоплавателей в Великих Луках

Оргкомитет и дирекция 27-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках получили ещё пять заявок от пилотов, сообщает Telegram-канал «Воздухоплавание. Великие Луки».

Заявки подали пилоты Георгий Бакулин (Москва), Артём Бондаренко (Калуга), Андрей Чижов (Санкт-Петербург), Наталия Иванова (Пермский край), Дмитрий Неклюдов (Москва).

Первым о своём участии в 27-й встрече воздухоплавателей в Великих Луках заявил Дмитрий Жохов из Тулы. 

Организаторами чемпионата выступают Федерация воздухоплавательного спорта России, правительство Псковской области, администрация Великих Лук, полномочным представителем которых является Федерация воздухоплавательного спорта Псковской области. 

Генеральным спонсором Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках является ПАО «Газпром». 27-я встреча воздухоплавателей в Великих Луках пройдет с 11 по 17 июня.

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