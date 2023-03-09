Зарегистрированы ещё двое кандидатов на должность главы Пустошкинского района

19:48, 09 марта 2023, ПАИ

О ходе выдвижения и регистрации кандидатов на должность главы Пустошкинского района сообщает группа «ТИК Пустошкинского района (Псковская область)» в соцсети «ВКонтакте».

На 46-м очередном заседании 9 марта территориальная избирательная комиссия Пустошкинского района зарегистрировала в качестве кандидатов на должность главы Пустошкинского района:

Агаджанову Елену Аркадьевну, выдвинутую избирательным объединением «Псковское региональное отделение политической партии «Партия Роста»;

Янкевича Станислава Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением «Псковское областное отделение политической партии КПРФ».

Напомним, что на пост главы Пустошкинского района претендуют пять кандидатов.

Ранее сообщалось, что главе Пустошкинского района Светлане Васильковой объявлен импичмент. Позже Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшей главы района Светланы Васильковой и признал законным решение о досрочном прекращении её полномочий.