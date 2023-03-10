Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичам объяснили, при какой температуре можно не вести ребенка в школу

При какой температуре воздуха и погодных условиях ребенок может пропустить занятия в школе, объяснила директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

«Последнее время это решение отдается на откуп родителям, – приводит слова Любови Николаевой газета «Комсомольская правда. Псков». – Если температура достаточно низкая, то можно не идти. По СанПиН – это -25 градусов. Но если раньше мы закрывали школу, то теперь она открыта всегда. Учителя придут в школу к началу уроков в любом случае».

Директор образовательного учреждения отметила, что в вопросе определения критичности погоды для ребенка нет определенных условий – есть мнение родителей, а образовательное учреждение, в свою очередь, обязано к нему прислушаться.

При этом механизм решения вопроса об отказе от посещения ребенком школы в мороз простой. «Если родители считают, что температура воздуха на улице не соответствует их представлениям о комфорте ребенка, то необходимо предупредить классного руководителя или учителя начальных классов о том, что ребенок сегодня в школу не придет», – объяснила руководитель ППК.

Напомним, сегодня ночью температура воздуха в Псковской области составила до -20 градусов, днём – от -1 до -6. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













10 марта 2023

64% псковичей уверены, что ЕГЭ необходимо отменить
10 марта 2023

Часть пчёл на псковских пасеках поражены клещом
10 марта 2023

Почему на юге Псковской области из водоемов исчезли раки, объяснила эксперт
10 марта 2023

В Псковской области изменится расписание пригородных поездов
10 марта 2023

Псковские специалисты не находят в рыбе опасных для человека паразитов
10 марта 2023

Псковичам объяснили, при какой температуре можно не вести ребенка в школу
10 марта 2023

Новый пешеходный маршрут для туристов появится в Псковской области
10 марта 2023

Безопасность рыбной продукции обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...