Псковичам объяснили, при какой температуре можно не вести ребенка в школу

12:39, 10 марта 2023, ПАИ

При какой температуре воздуха и погодных условиях ребенок может пропустить занятия в школе, объяснила директор Псковского педагогического комплекса Любовь Николаева.

«Последнее время это решение отдается на откуп родителям, – приводит слова Любови Николаевой газета «Комсомольская правда. Псков». – Если температура достаточно низкая, то можно не идти. По СанПиН – это -25 градусов. Но если раньше мы закрывали школу, то теперь она открыта всегда. Учителя придут в школу к началу уроков в любом случае».

Директор образовательного учреждения отметила, что в вопросе определения критичности погоды для ребенка нет определенных условий – есть мнение родителей, а образовательное учреждение, в свою очередь, обязано к нему прислушаться.

При этом механизм решения вопроса об отказе от посещения ребенком школы в мороз простой. «Если родители считают, что температура воздуха на улице не соответствует их представлениям о комфорте ребенка, то необходимо предупредить классного руководителя или учителя начальных классов о том, что ребенок сегодня в школу не придет», – объяснила руководитель ППК.

Напомним, сегодня ночью температура воздуха в Псковской области составила до -20 градусов, днём – от -1 до -6.