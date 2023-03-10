Псковские специалисты не находят в рыбе опасных для человека паразитов

12:57, 10 марта 2023, ПАИ

Специалисты Псковской ветлаборатории в 2022 году не выявили опасных для человека паразитов в местной рыбе. Об этом на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 10 марта сообщила председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина.

Она отметила, что в регионе насчитывается 3,5 тысячи промысловых водоемов. Самый крупный - Псковско-Чудское озеро. «В прошлом году в нашу лабораторию поступали на исследование стерлядь, форель, карп, щука, карась, толстолобики, белый амур. Во всех этих видах рыб мы находили неких паразитов - инфузории или моногенных плоских червей. Но при, казалось бы, страшных наименованиях они для человека безопасны. Как правило, эти паразиты локализуются в чешуе, на чешуе, в полости рта», - рассказала специалист.

Вера Баданина уточнила, что среди неблагополучных водоемов по части паразитов - водохранилище, находящееся в Великих Луках.

По словам председателя комитета по ветеринарии, чтобы обезопасить себя от паразитов, лучше перемораживать рыбу. «Чем дольше рыба промерзает, тем лучше. Визуально увидеть паразита в толще мышц невозможно. Просто посолить рыбу не поможет», - заметила она.

По ее словам, безопасна вся консервированная рыба, сырая и охлажденная - всегда риск, поэтому подвергать термической обработке рыбу необходимо не менее 20 минут. Кроме того, ее, как и курицу, перед готовкой надо промывать в проточной воде.