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Общество

Мы всегда в долгу перед медиками - Александр Голышев

Правильным и добрым назвал решение губернатора Псковской области Михаила Ведерникова отметить высшей региональной наградой сотрудниц медицинских организаций региона за работу на освобожденных территориях доктор культурологии, экс-председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО) Александр Голышев.

  

«Мы всегда в долгу перед медиками, тем более если они исполняют свой долг во фронтовых условиях, где личное мужество сочетается с профессионализмом и колоссальной нагрузкой», - сказал он.

Александр Голышев отметил, что с Бериславским районом Херсонской области псковичей связывают прочные шефские отношения. Осуществляется системная материально-техническая и гуманитарная поддержка. Он подчеркнул, что также важным направлением становится и медицинская помощь.  

«Исстари псковичи с особой ответственностью относятся к тем, кому сегодня особенно сложно. Своих они не только не бросают, но от чистого сердца помогают всем чем могут. Очень хорошо, что их труд получил заслуженную награду», - заключил Александр Голышев.  

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