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Общество

В Великих Луках возобновят вакцинацию против COVID-19

Вакцинация населения против новой коронавирусной инфекции COVID-19 возобновляется во всех подразделениях Великолукской межрайонной больницы, а также в мобильном пункте вакцинации в торговом центре «Апельсин» с 13 марта. Об этом сообщается в группе медоранизации в соцсети «ВКонтакте».

Записаться на вакцинацию и ревакцинацию можно на едином портале государственных услуг, а также можно записаться и узнать режим работы прививочных кабинетов по телефону (8 811-53) 7-88-99 в поликлинике № 1, (8 811-53) 9-19-80 в поликлинике № 2, (8 811-53) 7-28-62 в поликлинике № 3, (8 811-49) 2-14-01 в филиале «Куньинский».

В ТЦ «Апельсин» мобильный пункт вакцинации расположен на первом этаже, где спортивный и детский магазины. График работы: с понедельника по пятницу — с 11:00 до 18:00, в субботу — с 11:00 до 14:00, воскресенье — выходной.

Ранее сообщалось, что с 1 марта вакцинацию от коронавируса присотанавливают по техническим причинам.

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