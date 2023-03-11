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Общество

В Писковичах восстанавливают участки теплотрассы

Фото: телеграм-канал Михаила Ведерникова

Работы по восстановлению участка теплотрассы продолжаются в Писковичах. Об этом в своём телеграм-канале рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Сегодня в первой половине дня во время дорожных работ был повреждён участок сетей теплоснабжения. Без тепла и горячей воды остались 13 многоквартирных домов, в которых проживает более 2,5 тысяч человек», - написал глава региона.

На повреждённом участке работает бригада МП Псковского района «Коммунальные услуги». Работы должны быть завершены к 21:00, после чего тепло и горячая вода начнут поступать в квартиры.

Ранее сообщалось, что почти все жилые дома в Писковичах отключены от отопления.

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