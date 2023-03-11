Центр военно-спортивной подготовки в Псковской области откроется в мае

13:13, 11 марта 2023, ПАИ

Центр военно-спортивной подготовки в Псковской области откроется в мае. Об этом в своём обращении «Своих не бросаем» рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Наша общая задача – защитить молодёжь от перевирания истории, от искажения наших достижений, от извращения наших традиций. В том числе и этой задаче будет посвящён наш будущий центр военно-спортивной подготовки. Особое внимание там будут уделять духовной подготовке, учить вычленять ложь и понимать, как именно нас обманывают. Мы рассчитываем, что центр начнёт свою работу в мае. Среди первых курсантов мы рассчитываем набрать порядка 100-150 детей, которые пройдут многостороннюю программу подготовки», — сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что инструкторы будущего центра проходят обучение в университете спецназа в Чеченской Республике.