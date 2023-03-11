Неонатальный скрининг проходят 100% новорождённых в Псковской области

19:02, 11 марта 2023, ПАИ

Неонатальный скрининг проходят 100 % новорождённых в Псковской области, сообщается в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

С начала года на исследования были направлены материалы 675 детей.

Отмечается, что с 2023 года в России действует программа расширенного неонатального скрининга. Если раньше в рамках этой программы проводили исследования только на пять наследственных заболеваний, то с 1 января их количество увеличилось до 36. При этом анализ на пять заболеваний выполняют в Пскове, на остальные 1 в Санкт-Петербурге.

Несмотря на то что материал отправляется в другой субъект, сроки исследований удалось сократить.

Ранее сообщалось, что в Псковской области снизился показатель ранней неонатальной смертности.